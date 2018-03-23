Стала известна сумма средней пенсии в Башкирии

С начала года заявления на получение ФСД написали 146 тысяч человек, причем больше 7 тысяч сделали это впервые. Чтобы компенсировать разницу между положенным минимальным доходом и реально получаемым, неработающим пенсионерам в общей сложности доплатили 750 млн рублей.