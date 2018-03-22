В Уфе на месяц ограничили движение по автодорогам для большегрузов

По всем вопросам получения разрешения на проезд транспорта с превышением допустимой нагрузки на ось необходимо обращаться в Управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации ГО город Уфа по адресу: г. Уфа, бульвар Ибрагимова, 84, кабинет № 300. Телефон для справок: (347) 273-12-62.