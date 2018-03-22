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В Уфе на месяц ограничили движение по автодорогам для большегрузов

22 марта 2018, 14:23
Ограничение введено с целью защитить дорожное полотно весной.

С 27 марта по 25 апреля в Уфе временно введут ограничение движения большегрузных транспортных средств по дорогам общего пользования местного значения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Ограничение введено для защиты дорожного полотна от повреждений по весне.

По всем вопросам получения разрешения на проезд транспорта с превышением допустимой нагрузки на ось необходимо обращаться в Управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации ГО город Уфа по адресу: г. Уфа, бульвар Ибрагимова, 84, кабинет № 300. Телефон для справок: (347) 273-12-62.

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#Новости#Злата Зукович#Город
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