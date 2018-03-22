В Башкирии бывший сотрудник УФСИН вернет государству купленное имущество

В 2013 году мужчина купил четырехкомнатную квартиру площадью более 78 квадратных метров и гараж в «Зеленой роще» общей стоимостью 4,5 миллиона рублей. При этом доходов работника явно было недостаточно для приобретения такого дорогостоящего имущества.