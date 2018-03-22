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В Башкирии бывший сотрудник УФСИН вернет государству купленное имущество

22 марта 2018, 14:07
Стоимость купленной недвижимости составила 4,5 миллиона рублей.

В квартире бывшего сотрудника регионального Управления Федеральной службы исполнения наказаний обнаружены расписки о выдаче займов почти на девять миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В 2013 году мужчина купил четырехкомнатную квартиру площадью более 78 квадратных метров и гараж в «Зеленой роще» общей стоимостью 4,5 миллиона рублей. При этом доходов работника явно было недостаточно для приобретения такого дорогостоящего имущества.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием изъять приобретенное имущество. Иск был удовлетворен.

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