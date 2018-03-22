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Приволжье подтвердило статус «резервуара» лояльных голосов

22 марта 2018, 11:44
Уфа дала четверть «башкирских» голосов за Путина.

Во всех поствыборных торжествах причастных и непричастных к победе Владимира Путина на выборах 18 марта 2018 упускается, пожалуй, самый весомый параметр - количество проголосовавших и выбравших действующего президента людей.

В стране за действующего президента страны проголосовали беспрецедентные 56,4 млн. человек (это больше половины всех, кто имеет право голоса - 109 млн.человек), в 14 регионах Приволжского федерального округа - 12,3 млн., в Башкирии - 1,785 млн.чел. , в Уфе - 456 тыс. Для сравнения - 10-12 миллионная Москва (7,5 млн.избирателей) отдала 3,2 млн. голосов за Владимира Путина.

Характерно, что уфимский вклад в число проголосовавших за Владимира Путина - примерно 25 процентов, что соответствует доле населения столицы Башкирии в четырехмиллионной республике. И на этом фоне несколько тускнеет распространенный миф о том, что городское население в силу либеральности мышления голосует «хуже», чем село с точки зрения действующей власти.

Несмотря на активное и замотивированное наблюдение и выявленные единичные нарушения никто не может оспорить ни явку, ни лояльный процент. Кандидату Путину удалось донести свой сигнал до избирателя и преодолеть эффект электоральной усталости: сам тому свидетель - с самого утра на всех посещённых мной участках был аншлаг, почти советского образца. И это несмотря на ряд сетевых акций с призывом «бастовать» , исходившей от оппозиции и крепкого, грамотного и энергичного лидера оппозиции в лице Лилии Чанышевой.

Не все жалобы из Башкирии и других субъектов Российской Федерации, очевидно, рассмотрены, но пока радует, что среди участков, где итоги голосования отменены, нет регионов округа: критические перегибы на местах допустили в Республике Дагестан, Московской, Кемеровской и Тюменской областях.

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