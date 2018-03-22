Приволжье подтвердило статус «резервуара» лояльных голосов

Несмотря на активное и замотивированное наблюдение и выявленные единичные нарушения никто не может оспорить ни явку, ни лояльный процент. Кандидату Путину удалось донести свой сигнал до избирателя и преодолеть эффект электоральной усталости: сам тому свидетель - с самого утра на всех посещённых мной участках был аншлаг, почти советского образца. И это несмотря на ряд сетевых акций с призывом «бастовать» , исходившей от оппозиции и крепкого, грамотного и энергичного лидера оппозиции в лице Лилии Чанышевой.