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Конгресс башкирского народа и Башкорт примут участие на выборах в Курултай

22 марта 2018, 19:57
Об этом участники общественной организации сообщили на прошедшем сегодня йыйыне (собрании).

Первым пунктом в повестке был обозначен вопрос участия на выборах в Курултай, в Горсоветы и муниципалитеты районов. Участники собрания единогласно приняли решение, что Конгресс башкирского народа выдвинет своих кандидатов.

В йыйыне принимали участие активисты других башкирских общественных организаций. Руслан Габбасов из Башкорт заявил, что их организация также будет участвовать на выборах. При этом ни одна из перечисленных организаций не назвала конкретного кандидата.

Напомним, Конгресс башкирского народа был создан весной 2017-го. Одно из самых запоминающихся мероприятий Конгресса - организованный ими митинг за отставку Рустэма Хамитова 20 июля, с которого мы вели прямую текстовую трансляцию.

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