«Это похоже на пиар»: депутаты Госдумы от Башкирии - о скандале со Слуцким

- Я в корне не знаю об этой ситуации, все знаю из СМИ. Сегодня утром прочитал, что некоторые представители решили отозвать своих журналистов из Госдумы в связи с этим, - это их право. Комиссия по этике приняла, скорее, правильное решение. Потому что если есть нарушение, то девушки имеют полное право обращаться в правоохранительные органы. Пусть разбираются в суде. Защищают там свои права. А так это больше похоже на пиар — себя и своих СМИ.