Местная власть в Башкирии препятствует избирательной кампании в Госдуму - депутаты

При этом, как отметила Шагапова, для одной из партий встречи с избирателями местной властью организуются и иногда проходят даже как концерты, что, по ее мнению, является нарушением выборного законодательства. Депутат подчеркнула, что ее команда фиксирует все нарушения, о которых она расскажет после 18 сентября. На вопрос, есть ли смысл махать кулаками после драки и может ли парламентарий предоставить информагентству документальные подтверждения нарушений, Шагапова обещала подумать.