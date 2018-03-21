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В Башкирии в Бирске построят перинатальный центр - Рустэм Хамитов

21 марта 2018, 09:36
В ходе личного приема граждан глава региона рассказал о планах.

Вчера, 20 марта, в Уфе глава Башкирии Рустэм Хамитов провёл личный приём граждан. В ходе общения с жительницей Бирска Верой Цирульниковой он порадовал ее новостью о строительстве в городе перинатального центра.

По словам женщины, местный роддом, расположенный в приспособленном старом здании, обслуживает сегодня жителей пяти северных районов Башкортостана и фактически переполнен. В палатах тесно, нагрузка на медперсонал высока.

– Проблема назрела давно, – пояснила Вера Цирульникова. – У меня уже трое детей, появившихся в таких условиях. Хочется, чтобы молодые семьи, которые планируют заводить ребятишек, приходили в современный и комфортный родильный дом.

Руководитель республики сообщил, что решение о строительстве перинатального центра в Бирске принято, в ближайшее время начнутся проектные работы.

– Могу в вашем лице обнадёжить жителей Бирска. В 2018 году мы начнём проектирование нового центра, а в 2019 году начнём стройку, – сказал Рустэм Хамитов. – Объект, вообще говоря, недешёвый – 400 млн рублей. Но мы понимаем, на что идём. Средства запланированы в полном объёме. К концу 2020 года постараемся завершить строительство.

По его словам, новый перинатальный центр будет обслуживать жителей северной части республики.

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