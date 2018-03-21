В Башкирии в Бирске построят перинатальный центр - Рустэм Хамитов

– Могу в вашем лице обнадёжить жителей Бирска. В 2018 году мы начнём проектирование нового центра, а в 2019 году начнём стройку, – сказал Рустэм Хамитов. – Объект, вообще говоря, недешёвый – 400 млн рублей. Но мы понимаем, на что идём. Средства запланированы в полном объёме. К концу 2020 года постараемся завершить строительство.