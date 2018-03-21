В Башкирии общественники назвали главу района виновным в гибели хоккеиста

По словам Рушана Гараева, команда, как обычно, поехала в Дюртюли на соревнования в рамках Чемпионата республики по хоккею. Айнур Гатин сам же и был назначен ответственным за поездку, как безусловный лидер коллектива. Он усадил всех ребят в 12-местную «Газель», а сам решил ехать отдельно на своем легковом автомобиле с друзьями, хотя его уговаривали присоединиться к команде и ехать в микроавтобусе. В итоге на 61-м километре автодороги Бураево- Дюртюли «Хендай-Солярис» Айнура столкнулся с направляющимся навстречу грузовиком «Донг-Фенг». Айнур Гатин погиб, а три его спутника были госпитализированы с различными травмами.