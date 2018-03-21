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В Башкирии депутат сделал заявление с требованием отставки главы города

21 марта 2018, 12:08
Депутат Благовещенского горсовета Игорь Князев считает, что для отставки главы Благовещенска Рустама Бадыкшанова набралось уже более чем достаточно оснований.

Вчера, 20 марта, в соцсетях появилось обращение депутата Благовещенского горсовета Игоря Князева, в котором он изложил веские, по его мнению, основания для ухода в отставку главы муниципалитета Рустама Бадыкшанова, в отношении которого уже вынесены пять решений суда о бездействии чиновника и, как минимум, десять предписаний прокуратуры об исправлении нарушений.

В частности, Игорь Князев привел в качестве примера безответственного отношения чиновника к своим обязанностям ситуацию во втором микрорайоне Благовещенска, где множество горожан страдают из-за бездорожья и отсутствия остановок и уличного освещения.

Многочисленные обращения к главе города с просьбой благоустроить этот микрорайон так и не дали результата.

- Я считаю, что Рустам Бадыкшанов ведет себя так, будто не имеет сам никакого отношения ни к городу Благовещенску, ни к Благовещенскому району и игнорирует все просьбы населения о помощи, - заявил депутат Игорь Князев. – Это является серьезным основанием для подачи чиновника в отставку.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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