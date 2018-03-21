В Башкирии депутат сделал заявление с требованием отставки главы города

- Я считаю, что Рустам Бадыкшанов ведет себя так, будто не имеет сам никакого отношения ни к городу Благовещенску, ни к Благовещенскому району и игнорирует все просьбы населения о помощи, - заявил депутат Игорь Князев. – Это является серьезным основанием для подачи чиновника в отставку.