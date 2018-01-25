mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Уфимцы могут отправиться на фестиваль «Снежинка-2018» на специальном поезде

25 января 2018, 09:41
Семейный фестиваль пройдёт четвёртого февраля.

Специальный поезд «Снежинка» доставит всех желающих на одноимённый фестиваль, сообщает пресс-служба Башкирской пригородной пассажирской компании (БППК). Электричка отправится со станции «Дёма» в 5:42 четвёртого февраля, со станции «Уфа» в 6:06.

Сам фестиваль в восьмой раз пройдёт на границе Башкирии и Челябинской области, неподалёку от станции 1753 километр.

Обратно в Уфу состав отправится в 16:13.

Фестиваль «Снежинка» проводится в Башкирии ежегодно. По традиции в программе семейного Турфеста катание на лыжах и тюбингах, детские конкурсы и спортивные состязания.

Материалы по теме
Из Уфы в Белорецк в праздники будет ходить поезд "Легенда Урала"
#Новости#Электричка#Константин Климов#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48