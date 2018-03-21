Лицензия на слежку: как в Башкирии работают частные детективы

За последнее время законы, регулирующие оборот оружия и порядок обращения с ним, много раз менялись в сторону ужесточения. Были введены серьезные штрафы за ношение оружия в состояние алкогольного или наркотического опьянения, за стрельбу без причины, например, за пальбу в воздух на свадьбе и т. д. В оружейном магазине, в частности, если у вас нет разрешения (лицензии) на оружие, вам не дадут не то что в руках повертеть, даже пальцем прикоснуться к ружью или пистолету.