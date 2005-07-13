Частному детективу инкриминируют угрозу убийством за допрос с пристрастием

Опрашивая знакомых и соседей, крестьянин уверовал в то, что кражу совершила 35-летняя дама, проживающая неподалеку от его дома. Однако на расспросы обворованного молодая женщина отвечала, что не причастна к преступлению. Тогда вообразивший себя следователем мужчина вооружился стартовым пистолетом <Страж> и провел, по его мнению, допрос более эффективно: приставив оружие к виску несчастной, потребовал признаний. Сельчанка, уверенная, что находится на пороге смерти, сообщила истязателю все, что он требовал. Как только мучитель, довольный собой, удалился из ее дома, дама тут же помчалась в милицию. Незадачливому расследователю предъявлено обвинение по статье 119 УК РФ (угроза убийством) и теперь ему грозит серьезное наказание.