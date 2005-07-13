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Posted 13 июля 2005, 17:35

Published 13 июля 2005, 17:35

Modified 10 ноября 2022, 19:12

Updated 10 ноября 2022, 19:12

Частному детективу инкриминируют угрозу убийством за допрос с пристрастием

13 июля 2005, 17:35
Тяжелую уголовную статью <Угроза убийством> инкриминируют 50-летнему жителю Куюргазинского района Башкирии, пожелавшему самому провести расследование ограбления. Мужчина, как ему показалось, вычислил преступницу, забравшуюся в его дом, и под пытками заставил ее признаться в содеянном.Как сообщили <МК> в пресс-службе МВД РБ, у обвиняемого в тяжком преступлении накануне из дома пропали вещи и посуда. Воришки влезли в жилище в его отсутствие и унесли нехитрый скарб. Обратившись в милицию, сельчанин не получил желаемого молниеносного результата и решил лично провести расследование.
Опрашивая знакомых и соседей, крестьянин уверовал в то, что кражу совершила 35-летняя дама, проживающая неподалеку от его дома. Однако на расспросы обворованного молодая женщина отвечала, что не причастна к преступлению. Тогда вообразивший себя следователем мужчина вооружился стартовым пистолетом <Страж> и провел, по его мнению, допрос более эффективно: приставив оружие к виску несчастной, потребовал признаний. Сельчанка, уверенная, что находится на пороге смерти, сообщила истязателю все, что он требовал. Как только мучитель, довольный собой, удалился из ее дома, дама тут же помчалась в милицию. Незадачливому расследователю предъявлено обвинение по статье 119 УК РФ (угроза убийством) и теперь ему грозит серьезное наказание.
#Происшествия#Новости
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