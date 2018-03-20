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Зарплата бюджетников Уфы оказалась самой высокой в ПФО

20 марта 2018, 09:35
Глава Уфы Ирек Ялалов потребовал, чтобы руководители столичных МУП не позволяли себе слишком большие доходы.

Сегодня, 20 марта, на оперативке в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов обратился к руководителям уфимских МУП с требованием уменьшить свои аппетиты и соблюдать пропорцию между их собственными зарплатами и окладами самых низкооплачиваемых работников их предприятий.

- Этот коэффициент должен составлять 1:6, а у нас он нередко бывает значительно выше. Требую привести в соответствие, - сказал Ирек Ялалов. – Если бы вы работали в бизнесе и сами создали свои предприятия, тогда другое дело, а тут мы вам все готовое дали.

По данным администрации Уфы, средний уровень заработной платы муниципальных предприятий Уфы составляет около 41200 рублей и является самым высоким в ПФО.

- Мы довели зарплату в МУП до уровня промышленных предприятий, так что и требования будем предъявлять соответствующие. Не жалуйтесь, а работайте лучше, - обратился мэр Уфы к подчиненным.

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