Зарплата бюджетников Уфы оказалась самой высокой в ПФО

- Этот коэффициент должен составлять 1:6, а у нас он нередко бывает значительно выше. Требую привести в соответствие, - сказал Ирек Ялалов. – Если бы вы работали в бизнесе и сами создали свои предприятия, тогда другое дело, а тут мы вам все готовое дали.