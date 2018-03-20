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Сергей Семак продлит контракт с ФК «Уфа»

20 марта 2018, 12:50
Сергей Семак и генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов договорились о продлении трудового договора.

Как сообщает «Спорт-экспресс», контракт продлят на два года.

- Есть договоренность о продлении контракта на два года. А его подписание — лишь формальность, — уточнил Семак в интервью изданию.

— Могу сказать, что у меня будет контракт с «Уфой». А где я буду работать, зависит от того, будут ли какие-либо предложения. Но пока никаких нет, и я планирую продолжить сотрудничество. Я вижу свою карьеру только там, где я востребован. И на данный момент это только «Уфа».

Напомним, что Сергей Семак подписал контракт в декабре 2016 года. Соглашение рассчитано на полтора года.

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