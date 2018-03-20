Сергей Семак продлит контракт с ФК «Уфа»

— Могу сказать, что у меня будет контракт с «Уфой». А где я буду работать, зависит от того, будут ли какие-либо предложения. Но пока никаких нет, и я планирую продолжить сотрудничество. Я вижу свою карьеру только там, где я востребован. И на данный момент это только «Уфа».