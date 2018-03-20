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Гимнаст, упавший с высоты в цирке в Уфе, пошел на поправку

20 марта 2018, 11:11
Сейчас 24-летний Майкл Селидон уже чувствует себя удовлетворительно.

Цирковой гимнаст Майкл Селидон, который получил травму после падения с высоты во время представления в минувшее воскресенье, отделался переломом. Но сейчас артист чувствует себя удовлетворительно. Об этом сообщили Вести-Башкортостан.

Напомним, ЧП произошло во время представления в цирке-шапито. Гимнаст сорвался с трапеции и рухнул прямо на манеж. До приезда скорой помощи ему оказали первую помощь медики из числа зрителей. Потом пострадавший был госпитализирован.

Врачи диагностировав у артиста перелом. Решено, что реабилитацию мужчина будет проходить на дому. При этом известно, что руководство цирка взяло на себя все расходы, связанные с его лечением. Номер с воздушными полотнами в программе заменили.

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