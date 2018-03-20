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«Башинформсвязь» обеспечила интернетом пресс-центр «ВЫБОРЫ-2018» в Уфе

20 марта 2018, 09:41
За время работы площадку посетили около 400 человек.

ПАО «Башинформсвязь» выступила телекоммуникационным партнером Общественного пресс-центра «ВЫБОРЫ-2018» в Уфе, созданного в бизнес-центре гостиничного комплекса «Башкортостан» для оперативного информирования представителей СМИ о ходе голосования на выборах Президента РФ.

Компания организовала в Центре высокоскоростное подключение к сети Интернет и специальный канал для проведения прямых телевизионных трансляций, а также обеспечила площадку международной и междугородной телефонной связью.

Общественный пресс-центр начал свою работу 18 марта 2018 года вместе с открытием избирательных участков для голосования в Республике Башкортостан и действовал до 07.00 19 марта 2018 года. За время работы площадку посетили около 400 человек.

В пресс-центре в течение дня проходили брифинги с участием представителей предвыборных штабов кандидатов в Президенты России, политологов, экспертов и представителей органов власти. Для информирования журналистов о ходе голосования проводились прямые включения из Центризбиркома России и Башкортостана, для консультаций граждан по вопросам проведения выборов работал многоканальная «горячая линия».

Напомним, работа пресс-центра была организована Общественной палатой Республики Башкортостан совместно с Башкирским региональным отделением ассоциации «Гражданский контроль» с целью оптимизации деятельности общественных наблюдателей и выстраивания каналов обратной связи с избирателями Башкортостана.

#Новости#Надежда Валитова#Технологии
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