В Уфе мужчина зарезал в своей квартире друга бывшего арестанта

50-летний мужчина попросился пожить к 53-летнему уфимцу. Вел себя при этом неприлично перед сожительницей хозяина квартиры, не соблюдал гигиену и санитарные нормы. Ночью 16 марта мужчины поссорились. Хозяин схватил нож и минимум девять раз ударил им гостя. Мужчина скончался от травм. Оба ранее вместе сидели за преступления против жизни и здоровья граждан.