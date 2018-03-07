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В Башкирии мужчина зарезал собутыльника за отказ подраться

7 марта 2018, 09:58
Несчастный скончался в реанимации, несмотря на вовремя оказанную помощь.

32-летний житель Бакалинского района обвиняется в совершении преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

4 марта в одном из домов в селе Бакалы в компании выпивающих мужчин 32-летний гражданин стал провоцировать своего 34-летнего товарища, сможет ли тот его ударить. Получив отказ, мужчина взял нож и ударил им своего 34-летнего собутыльника. Через некоторое время последний скончался через несколько часов в реанимации.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Направлено ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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