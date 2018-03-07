В Башкирии мужчина зарезал собутыльника за отказ подраться

4 марта в одном из домов в селе Бакалы в компании выпивающих мужчин 32-летний гражданин стал провоцировать своего 34-летнего товарища, сможет ли тот его ударить. Получив отказ, мужчина взял нож и ударил им своего 34-летнего собутыльника. Через некоторое время последний скончался через несколько часов в реанимации.