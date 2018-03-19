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В Башкирии мужчина обокрал мечеть и потратил деньги на пьянку

19 марта 2018, 15:28
Кража произошла в селе Акъяр Хайбуллинского района.

32-летний мужчина подозревается в краже пожертвований из мечети в селе Акъяр, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Мужчина проник в мечеть ночью – дверь была не заперта, похитил ящик с деньгами, в котором было примерно 2,5 тысячи рублей. Часть денег злоумышленник потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого, который признал свою вину, заключили под стражу.

Напомним, ранее Медиакорсеть писала о том, что в селе Ермолаево в канун празднования Крещения, 18 января, поздно ночью неизвестный мужчина проник местные церковь и мечеть. Мужчина из пожертвований прихожан украл 56 тысяч рублей. По данному факту в полиции Башкирии возбудили уголовное дело. Виновные находятся под стражей.

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