mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе внук украл у бабушки семейную реликвию и драгоценности в 50 тысяч

8 декабря 2017, 11:41
Все вырученные деньги внук потратил на личные нужды.

В Советском районе Уфы задержали 22-летнего жителя Белорецкого района, которого подозревают в крупной краже из квартиры собственной бабушки, сообщает МВД по РБ.

Пожилая женщина заявила в полицию, что из ее дома украли семейную реликвию — старинный золотой царский червонец стоимостью около 20 тысяч рублей. Кроме того, были похищены ювелирные изделия суммой около 48 тысяч.

Выяснилось, что ограбил бабушку ее внук, который приехал в столицу на заработки. Все золото он сдал в ломбард и потратил все деньги на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Материалы по теме
В Башкирии сын в пьяной ссоре чуть не убил родную мать, воткнув ей в грудь ножВ Башкирии сын убил родную мать, не желая мириться с ее любовью к горячительномуДядя зарезал племянников, родную мать и сестру, чтобы им не досталось наследство отца
#Новости#Надежда Валитова#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии получить меры поддержки могут только официальные жены мобилизованных
Сегодня, 09:23
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48