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В Башкирии не смогли назвать явку через 2,5 часа после закрытия участков

18 марта 2018, 22:43
Хотя днем называли цифры через полчаса.

На сайте cikrb.ru по состоянию на 22.30 невозможно узнать количество избирателей,проголосовавших на выборах президента России. Скриншот соответствующей страницы вы видите на экране.

Ранее в течение дня в ЦИК Башкирии на брифингах информацию о явках доводили до журналистов оперативно, через полчаса - в разные временные интервалы. То есть данные на 10.00 озвучили через 45 минут, на 12.00, на 15.00 и на 18.00 - чуть ранее.

В кулуарах журналистам, работавшим 18 марта в ЦИК Башкирии, посоветовали "начать смотреть сайт cikrb.ru, начиная с 22.00 и позже".

Мы следим за развитием событий.

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