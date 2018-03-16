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В Башкирии во время рыбалки утонул ребенок

16 марта 2018, 15:26
Трагедия случилась в Краснокамском районе республики.

Ученик 4 класса провалился под лед во время зимней рыбалки, а взрослым, которые находились на тот момент рядом, его спасти не удалось.

Как сообщает Следком РБ, мальчик пошел на рыбалку с одноклассником. Один из них спустился с крутого обрыва к реке, а другой остался наверху и ненадолго отлучился. Вернувшись к краю обрыва увидел, что его товарищ находится в воде вниз головой. Мальчик побежал за помощью в деревню. Когда его вытащили из реки, он был уже мертв.

Причины несчастного случая выясняются правоохранительными органами.

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