Председатель Партии ветеранов России Резяпов – в Уфе: За всё отвечает глава

- Любой чиновник должен понимать, придя во власть, что он должен служить людям, а не в угоду своим или чужим бизнес-интересам, - подчеркнул политик. - Мы открыли «горячую линию» 8-800-777-2763 по юридическим и социальным вопросам граждан в Башкирии. Она будет работать с 12.00 до 19.00 уфимского времени. Звоните. Можно писать обращения на почту [email protected]teranrussian.ru.