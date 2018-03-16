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Председатель Партии ветеранов России Резяпов – в Уфе: За всё отвечает глава

16 марта 2018, 19:05
Политик, уроженец Стерлитамака Ильдар Резяпов приехал в Уфу из-за голодовки, но она уже закончилась.

Сегодня председатель Партии ветеранов России Ильдар Резяпов сообщил Медиакорсети, что приехал в Уфу, чтобы встретиться с участниками голодовки за отставку Рустэма Хамитова.

- Я сам уроженец Башкирии, мой родной город – Стерлитамак, - рассказал Ильдар Резяпов. – Слежу за ситуацией в Башкирии, в том числе за тем, как решаются проблемы обманутых дольщиков. В республике за год уже седьмая голодовка.

- Я считаю, что глава региона должен нести ответственность за то, что происходит в Башкирии, в том числе и в сфере долевого строительства, - сказал он. – А здесь число дольщиков с годами не уменьшается, а растет.

По словам Резяпова, помимо поправок в законодательство для решения проблем обманутых дольщиков «должна быть ответственность всех уровней власти» и четкие гарантии того, что дольщики, внося деньги за будущую квартиру, практически не имели рисков.

- Как объяснить высокую цену квадратного метра в Башкирии? - задал вопрос Ильдар Резяпов. - Наверняка, тут есть коррупционная составляющая. Надо взять под жесткий контроль все структуры, связанные с оформлением многоквартирных домов - начиная с выделения земли до выдачи разрешительных документов.

- Любой чиновник должен понимать, придя во власть, что он должен служить людям, а не в угоду своим или чужим бизнес-интересам, - подчеркнул политик. - Мы открыли «горячую линию» 8-800-777-2763 по юридическим и социальным вопросам граждан в Башкирии. Она будет работать с 12.00 до 19.00 уфимского времени. Звоните. Можно писать обращения на почту [email protected]teranrussian.ru.

Пока политик общался с прессой, его помощнику пришло сообщение о том, что голодовка с требованиями отставки Рустэма Хамитова прекращена.

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#Новости#Разиф Абдуллин#Политика
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