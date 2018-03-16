«Башнефть» занялась водой

К слову, обустройство одного родника стоит в среднем от 500 до 600 тысяч рублей. Это и обустройство удобных людям путей подхода, и облагораживание территории, и защита родника от талых вод, которые не должны попасть в родниковое русло. Такая сумма и для бюджета района, не то что для жителей сел, часто оказывается неподъемной. Поэтому очень кстати приходятся благотворительные программы, которые реализуются, в частности, АНК «Башнефть». На сегодняшний день в 24 районах республики 38 обустроенных природных родников.