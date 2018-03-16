«Башнефть» занялась водой

Конечно, речь не идет о том, что «Башнефть», входящая в группу компаний «Роснефть», резко сменила род деятельности и вместо нефти стала добывать и перерабатывать воду. А с другой стороны в каком-то смысле именно об этом речь и идет.
Мы все уже давно привыкли наблюдать за тем, что «Башнефть» – это не только крупная нефтяная компания, но и предприятие, которое тратит немалые деньги на финансирование множества социальных, благотворительных и иных общественно значимых проектов. Мы привыкли видеть логотип компании на спортивной форме любимой хоккейной команды, мы с удовольствием занимаемся спортом в ультрасовременных спортивных центрах, построенных за счет благотворительных программ АНК «Башнефть». Другими словами, эта сторона социально-значимой работы всегда на виду.
А есть еще одна сторона деятельности, которая не всегда видна сразу, не часто о ней говорят, но она даже важнее, чем, например, тот же спорт. Речь идет о том, что «Башнефть» активно участвует в финансировании решения инфраструктурных проблем на всей территории Республики Башкортостан, в частности, системы водоснабжения и других важнейших элементов жизнеобеспечения башкирских сел.
В селе Бураево Бураевского района Башкирии при финансовой поддержке «Башнефти» построена станция биологической очистки сточных вод. В эксплуатацию ее еще не ввели: необходимо дождаться, когда среднесуточная температура воздуха будет не ниже +10. Дело в том, что очистка воды помимо других средств, будет производиться с помощью специальных бактерий, а для их запуска и нужна плюсовая температура. В дальнейшем, естественно, весь процесс очистки воды будет производиться при любой температуре круглосуточно.
Несколько цифр и фактов:
- Стоимость объекта - 83,9 млн руб;
- Мощность - 500 кубических метров в сутки. Сегодняшняя необходимость – около 300 кубометров. Так что объект спроектирован и будет сдан с хорошим запасом на будущее. Не только жители села Бураево – их около 12 тысяч человек – смогут пользоваться новыми очистными сооружениями, но и жители близлежащих сел, а это еще примерно столько же населения;
- Будет проведено озеленение территории на площади более 8 тысяч квадратных метров.
И еще очень важный факт: после очистки сточные воды будут слиты в местные водоемы. Так вот, эта обработанная вода будет чище, чем вода в местных речушках! Так что вполне возможно, что строительством очистных сооружений была не только решена задача очистки сточных вод, но и природные водоемы станут чище.
В Калтасинском районе Башкирии была произведена реконструкция водозабора и водовода «Сосновка – Краснохолмский» общей протяженностью более 25 километров.
Стоимость работ – более 91 млн рублей.
В селе Краснохолмский живут почти 8,5 тысяч человек. До 2002 года село обеспечивалось водой с помощью водозабора «Сосновка». Но в дальнейшем его эксплуатация стала невозможной - оборудование устарело.
Село перешло на водоснабжение с водозабора «Ижболдино», точнее, было вынуждено это сделать. Жесткость воды превышала допустимые (комфортные) показатели вдвое, на что жители постоянно жаловались.
В 2011 году был запроектирован новый водозабор, строительство которого было завершено в 2016 году. Мощность его 1400 кубических метров в сутки, что полностью удовлетворяет потребности жителей. А о жалобах теперь никто не вспоминает: качеством воды довольны все.
Кстати в селе Калмаш Калтасинского района также при финансовой поддержке «Башнефти» обустроили родник с питьевой водой. Вода также по всем параметрам – безопасности, вкусовым и другим – отвечает самым строгим требованиям. Главное, конечно же, довольны селяне или нет.
- Конечно, довольны! Мы эту воду используем и для приготовления пищи, и для всего остального. Мы ее даже не кипятим – вкусная! – делится впечатлениями жительница села Татьяна.
К слову, обустройство одного родника стоит в среднем от 500 до 600 тысяч рублей. Это и обустройство удобных людям путей подхода, и облагораживание территории, и защита родника от талых вод, которые не должны попасть в родниковое русло. Такая сумма и для бюджета района, не то что для жителей сел, часто оказывается неподъемной. Поэтому очень кстати приходятся благотворительные программы, которые реализуются, в частности, АНК «Башнефть». На сегодняшний день в 24 районах республики 38 обустроенных природных родников.
В селе Чекмагуш Чекмагушевского района Башкирии полным ходом идет строительство водозабора и водопроводного коллектора. Этот проект общей стоимостью почти 50 миллионов рублей очень важен для села.
В рамках реализации проекта пробурены 7 скважин, одна из которых резервная. Глубина каждой скважины более 60 метров. Также построены два резервуара по 150 «кубов».
Строительство водозабора и коллектора важно не только с точки зрения обеспечения жителей водой, но и обеспечения пожарной безопасности. Мало кто знает, что напор воды при тушении пожаров должен достигать более 20 метров. Текущие мощности чекмагушевской водопроводной системы могут обеспечивать напор, едва достигающий 10 метров. Ввиду этого прокуратура практически ежемесячно писала предписания. Сейчас же с вводом в эксплуатацию новой системы эта и многие другие проблемы будут решены.
Те объекты, работы по которым профинансированы за счет средств «Башнефти», о которых написано выше – это малая часть благотворительной работы, которую ведет компания в республике. За период с 2009 по 2017 годы в рамках поддержки социального развития Республики Башкортостан компания вложила 14 млрд рублей на финансирование около 600 проектов. Это направление в работе компании безусловно будет продолжено и дальше.