В Башкирии создадут специальные дома ребенка для сирот до 4 лет

Теперь дети будут находиться не в профильных учреждениях, как раньше, а в специальных домах ребенка. Группы будут состоять из не более чем шести детей. По словам министра образования Башкирии Анвара Бакирова, они должны напоминать многодетные семьи. Делается это для того, чтобы ребятишки смогли легче социализироваться в дальнейшем.