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В Башкирии создадут специальные дома ребенка для сирот до 4 лет

14 марта 2018, 08:57
Правительство утвердило соответствующий документ.

На очередном заседании президиума правительства Башкирии утвердили положение об условиях содержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста четырёх лет включительно в медицинских организациях государственной системы здравоохранения.

Теперь дети будут находиться не в профильных учреждениях, как раньше, а в специальных домах ребенка. Группы будут состоять из не более чем шести детей. По словам министра образования Башкирии Анвара Бакирова, они должны напоминать многодетные семьи. Делается это для того, чтобы ребятишки смогли легче социализироваться в дальнейшем.

- Как показывает практика, к четвертому году жизни большинство таких детей обретают свою патронатную или родную семью, - рассказал Бакиров.

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