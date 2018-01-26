В Башкирии дети-сироты оставались без положенного им жилья несколько лет

Житель Шаранского района с девяти лет остался без попечения родителей и воспитывался в приемной семье, имея право на внеочередное получение жилья, и в 2013 году стоял на учете в местной администрации, однако чиновники исполнять свои обязанности не торопились, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.