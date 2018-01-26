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В Башкирии дети-сироты оставались без положенного им жилья несколько лет

26 января 2018, 11:46
Квартиры были получены лишь по решению суда.

Житель Шаранского района с девяти лет остался без попечения родителей и воспитывался в приемной семье, имея право на внеочередное получение жилья, и в 2013 году стоял на учете в местной администрации, однако чиновники исполнять свои обязанности не торопились, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Молодой человек был вынужден арендовать жилье за свой счет из-за того, что на протяжении четырех лет ему не могли предоставить жилплощадь.

В такой же ситуации оказались еще пять человек, которые обратились за защитой своих прав в прокуратуру. Муниципалитет по решению суда предоставил детям-сиротам шесть однокомнатных квартир в новых домах.

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