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В Башкирии нашли на дороге невесть откуда взявшегося мертвого крокодила

14 марта 2018, 17:56
Невероятная находка была сделана в Баймакском районе республики.

Сегодня, 14 марта, в соцсетях появилась удивительная новость, которая озадачила очень многих читателей. Подробности сообщило радио Спутник-FМ.

Водитель автомобиля Азмун Фитисов, проживающий в Сибае, сообщил, что обнаружил на зимней дороге Сибай-Мукасово в Баймакском районе республики замерзшего мертвого крокодила.

Сам Азмун Фитисов затрудняется с ответом на вопрос, откуда на трассе мог взяться крокодил. Пользователи соцсетей предположили, что животное мог потерять по пути следования какой-нибудь передвижной зоопарк.

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