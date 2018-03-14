Председатель ЦИК Башкирии назвал не то число избирателей

Примечательно, что Хайдар Валеев назвал число избирателей, которое не совпало с данными администрации главы региона. Вчера на совещании в региональном отделении «Единой России» руководитель администрации главы Башкирии Владимир Нагорный назвал иное число избирателей в Башкирии. По его данным, их насчитывается 3 млн 41 тысяча человек, и общее число избирателей, по его словам, после сверки уменьшилось почти на один процент.