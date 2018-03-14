После сверки список избирателей в Башкирии сократился почти на один процент

В Уфе прошло совместное заседание фракции депутатов Госсобрания Башкирии и фракции в уфимском горсовете, в нем также приняли участие действующие депутаты Госдумы от Башкирии. Как сообщила пресс-служба «Единой России», основной темой встречи стала работа парламентариев в день выборов 18 марта. По словам руководителя администрации главы республики Владимира Нагорного, сегодня в республике насчитывается 3 млн 41 тысяча избирателей. Их список после проведения сверки сократился почти на один процент.