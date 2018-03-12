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Уфимец убил знакомую и выбросил за гаражи возле дома

12 марта 2018, 17:30
Он ее задушил во время ссоры.

17 февраля этого года к 39-летнему уфимцу в дверь постучалась его близкая знакомая. 34-летняя женщина посорилась со своим сожителем и попросилась у него переночевать.

Мужчина впустил ее домой и они вместе начали распивать спиртное. Вскоре между ними возникла ссора, в ходе которой уфимец задушил свою гостью. Тело выбросил с балкона в снег.

Сожитель убитой обратился в полицию и заявил об ее исчезновении. Злоумышленник, узнав, что ее ищут, переместил тело за гаражи возле дома, где оно и было обнаружено 9 марта.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначен ряд экспертных исследований. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Следкома Башкирии.

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