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В Башкирии мужчина убил свою жену 8 марта - СМИ

9 марта 2018, 20:20
Говорят, у нее осталось трое детей.

В Стерлитамаке возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, который 8 марта убил свою жену, сообщил sterlitamakcity.ru.

Журналистам в следкоме региона сообщили, что мужчина избил свою жену, она скончалась. Все произошло в доме номер 62 на улице Дружбы.

- Мотивы выясняются. Назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти потерпевшей 1988 года рождения, - сообщили в следкоме Башкирии.

Пользователи Вконтакте в комментариях к постам об этом происшествии пишут, что в семье росло трое детей.

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