Нападающий ХК «Авангард» поделился мнением об игре с “Салаватом Юлаевым”

- Команды всё уже знают, кто как играет. Это в первые игры было непонимание друг друга. В дальнейшем разобрали всех и сейчас уже втянулись обе команды и играют по-другому. Не в «бага-бага», а играют до ошибки. Вот они и есть ошибки. Удаление в конце игры, за две минуты – за это, я считаю, надо наказывать.