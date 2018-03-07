В Уфе строительную фирму оштрафовали за отсутствие интернет-сайта

- В соответствии с законодательством, застройщик обеспечивает свободный доступ к сведениям о своей деятельности посредством интернет-сайта. Однако у данной организации не было информационного представительства в интернете. В результате у граждан был ограничен доступ к информации о строительстве объекта, о правах на земельный участок, о проекте договора долевого участия, об уплате отчислений в компенсационный фонд, - отмечается в сообщении прокуратуры.