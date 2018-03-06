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В Уфе директора спортивной школы оштрафовали за игнорирование писем

6 марта 2018, 15:30
Мать ученика писала письма директору пять раз.

В прошлом году мать учащегося спортивной школы №23 направила директору пять письменных заявлений, которые он проигнорировал, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В заявлениях гражданка просила разъяснить причины посещения учеником школы платных занятий и уточнить вопросы расходования денег, выделенных на участие в соревнованиях.

Директор не дал ответ на заявления, на него было возбуждено административное дело по статье «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан». Мировой судья оштрафовал виновника на пять тысяч рублей.

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