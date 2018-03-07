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В Уфе создали прибор для выявления проблем желудка по выдыхаемому воздуху

7 марта 2018, 13:22
Его разработала магистрант УГАТУ Розалия Нафикова.

Как сообщили в пресс-службе фонда содействия развитию малых форм предприятий РБ, на проект Нафикова получила грант в 500 тысяч рублей - по программе "Умник". На эти деньги был создан рабочий прототип прибора.

Как пояснила разработчик прибора, он выявляет в желудке бактерии Helicobacter pylori. Это помогает избежать развитие многих заболеваний.

- Наш диагностический прибор сможет определять наличие бактерии Helicobacter pylori в желудке пациента по выдыхаемому человеком газу. В процессе жизнедеятельности Helicobacter pylori выделяет аммиак, который в последствии выдыхается человеком, количество этого аммиака и считывает наш прибор, – объясняет Розалия Нафикова.

По словам молодой ученой, носитель бактерии может жить с ней годами и не догадываться об этом. Заражение происходит через грязную пищу и воду, а также в результате контакта с носителем бактерии.

Исследования показывают, что, если хотя бы один из членов семьи заражен этой бактерией, все остальные тоже окажутся инфицированными с вероятностью в 95%.

Helicobacter pylori участвует в процессах возникновения гастрита, язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, хеликобактериоза и даже рака желудка.

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#Новости#Наука#Наталья Кузнецова#Общество
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