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В Стерлитамаке пьяный уфимец избил монтировкой водителя маршрутки

7 марта 2018, 14:43
Стерлитамакскими полицейскими был задержан 24-летний парень из Уфы. Его подозревают в избиении водителя маршрутного такси.

По рассказам молодого человека, в Стерлитамак он приехал в гости. Знакомый не оказался дома, и он пошел в кафе, где выпил спиртное. После чего сел в маршрутное такси и там поссорился с водителем.

Последний решил разобраться с пьяным пассажиром на улице и остановил транспорт. Они вышли на улицу, где уфимец отобрал и ударил монтировкой противника, который тот вынес с собой для самообороны.

Сотрудники уголовного розыска обнаружили подозреваемого в Федоровском районе. По данным пресс-службы МВД Башкирии, молодой человек признал свою вину.

На данный момент по данному факту возбуждено уголовное дело, уфимец находится под подпиской о невыезде.

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