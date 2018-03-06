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В Уфе водителя маршрутки обязали выплатить штраф за покалеченную пассажирку

6 марта 2018, 15:32
Мужчина не дождался, когда выйдут все пассажиры и тронулся с остановки.

Верховный суд обязал индивидуального предпринимателя выплатить компенсацию морального вреда пострадавшей пассажирке автобуса, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В январе прошлого года на остановке «Юношеская библиотека» водитель маршрутки поехал, не дождавшись, когда из салона выйдут все пассажиры. В итоге пожилая женщина, которая выходила из транспорта, упала на асфальт и получила тяжёлый перелом бедра. Впоследствии она обратилась в суд за выплатой денежной компенсации.

Владельца транспортного средства обязали выплатить истице 100 тысяч рублей моральной компенсации.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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