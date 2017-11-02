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В Уфе водитель, сбивший внучку с бабушкой, получил год и штраф в 2 миллиона

2 ноября 2017, 12:12
Пожилая женщина из-за молодого водителя долгое время лежала в коме, а ее внучке был нанесен тяжкий вред здоровью.

Ленинский районный суд г. Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении 56-летнего и 26-летнего местных жителей, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Их признали виновными в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

В суде установили, что днем в ноябре 2015 года 56-летний водитель автомобиля «Газель», поворачивая налево с ул. К. Маркса на ул. Достоевского, создал помеху встречному автомобилю «OpelAstra», чем нарушил правила дорожного движения. 26-летний водитель иномарки тоже нарушил ПДД и превысил допустимую скорость. Чтобы избежать столкновения, он заехал на тротуар и сбил 59-летнюю женщину и ее 12-летнюю внучку.

Их доставили в больницу с серьезными травмами. Женщина долгое время находилась после аварии в коме и перенесла тяжелую операцию. Свою вину подсудимые признали.

Суд приговорил каждого к 1 году 6 месяцам ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 2 года и обязал выплатить по 2 миллиона рублей пострадавшим.

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#Новости#Надежда Валитова#Происшествия
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