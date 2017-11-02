В Уфе водитель, сбивший внучку с бабушкой, получил год и штраф в 2 миллиона

В суде установили, что днем в ноябре 2015 года 56-летний водитель автомобиля «Газель», поворачивая налево с ул. К. Маркса на ул. Достоевского, создал помеху встречному автомобилю «OpelAstra», чем нарушил правила дорожного движения. 26-летний водитель иномарки тоже нарушил ПДД и превысил допустимую скорость. Чтобы избежать столкновения, он заехал на тротуар и сбил 59-летнюю женщину и ее 12-летнюю внучку.