В Башкирии директор школы наживался на учителях

Межрайонный суд Белорецка вынес приговор в отношении 57-летнего директора школы деревни Иргизлы, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Мужчину признали виновным в мошенничестве по статье 159 часть 3, Уголовного кодекса РФ.
Директор школы сумел провернуть интересную схему – во второй половине года он выплатил учителям премии, а после настойчиво попросил вернуть деньги назад, объясняя это тем, что нужно погасить штрафы, наложенные некими контролирующими органами.
Учителя руководителю поверили, в результате чего директор стал богаче на 65 000 рублей, которые он потратил на личные нужды. Прокурорская проверка обнаружила нарушения.
Подсудимый полностью признал свою вину, но это не помогло ему сохранить занимаемую должность. Суд приговорил его к штрафу в 50 000 рублей.