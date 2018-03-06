На Иремель запретили подниматься на снегоходах

- Сам был там много раз, объясняю. Зимой, в районе Иремель, все покрыто толстым слоем снега. Никакой снегоход с его низким давлением на почву, не может ничего испортить. Польза, наоборот, огромная. Снегоход может привести пожилых людей, маленьких детей, инвалидов, прямо к подножью горы. Пройти 14 км в гору может только физически здоровый человек. Отторгается огромный пласт туристов, которые мечтают побывать на горе Иремель. Для меня снегоход - единственная возможность привезти пожилую маму на вершину. Потому что летом, разумеется любое движение запрещено. Надеюсь, разум возобладает, - написал Раис Габитов у себя на страничке.