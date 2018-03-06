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Как в Уфе отметили 100 дней до начала ЧМ-2018

6 марта 2018, 17:52
Тренер ФК «Уфа» Виллиам Артур де Оливейра, Алексей Чернов и Еркебулан Сейдахмет встретились с молодежью.

Бразилец бросил в толпу футбольный мяч, игроки делали зарядку вместе с красотками из фитнес-клуба, а замглавы администрации Уфы Сынтимир Баязитов назвал уфимскую молодежь «золотой».

В торгово-деловом комплексе «Гостиный двор» сегодня прошел спортивный праздник, которым Уфа отметила 100 дней до начала чемпионата мира по футболу. Он пройдет в 11-ти городах России с 14 июня по 15 июля.

Официальную часть праздника открыл замглавы администрации Уфы Сынтимир Баязитов. Он прочитал обращение к молодежи, а в конце назвал ее «золотой».

Тренер ФК «Уфа» Виллиам Артур де Оливейра, бразилец, хорошо говорящий по-русски, был не так многословен, он обратился к парням и девушкам и пригласил их на стадион, болеть за футбольный клуб.

- Вы будете болеть за Бразилию на чемпионате мира? - улучив возможность, задаем ему вопросы.

- Буду, но не только. И за Россию тоже, потому что я здесь уже давно. А вообще буду болеть за красивый футбол.

- А что такое красивый футбол по-вашему?

- Это зрелищный футбол. Команда, которая атакует и умеет работать с мячом.

- Что скажете, как тренер, о Сейдахмете и Чернове?

- Сейдахмет очень хорошо показал себя на сборах, поэтому с ним и подписали контракт. У него есть очень хорошие качества, которые мы будем развивать.

Чернов неудачно получил травму в прошлом году, но до этого очень хорошо играл и стал третьим вратарем в клубе. Он молод, но уже сыграл много игр за клуб в молодежной команде. Сейчас он выздоровел и начал работать в общей группе. Думаю, он поможет команде.

Виллиам после зарядки, которую провели зажигательные сотрудницы фитнес-клуба, вышел на подиум и бросил в толпу мяч. Его поймал парень лет 18-ти.

- Меня зовут Степан, хочу стать вратарем, - сказал он.

И кто знает, может он когда-нибудь сыграет за уфимский футбольный клуб.

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