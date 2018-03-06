Как в Уфе отметили 100 дней до начала ЧМ-2018

Чернов неудачно получил травму в прошлом году, но до этого очень хорошо играл и стал третьим вратарем в клубе. Он молод, но уже сыграл много игр за клуб в молодежной команде. Сейчас он выздоровел и начал работать в общей группе. Думаю, он поможет команде.