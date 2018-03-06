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Если завтра война: несколько полезных советов обывателям

6 марта 2018, 17:53
«Новые Известия» опубликовали инструкцию, как себя вести, если в вашем городе вдруг начнутся боевые действия.

На этот случай несколько полезных советов дает опытный эксперт из телеграм-канала «Черное солнце».

По его словам, главный совет на случай начала войны - по возможности быстрее убраться из города.

Выживут те, у кого будет, что есть, что пить, сменять на то, чего не хватает, или, к примеру, на право пройти через блокпост.

Если в вашу квартиру входят вооруженные дяди и говорят, что здесь у них теперь будет гнездо пулеметчика или снайперская позиция, не спорьте. Просто уходите оттуда, даже если от вас этого не требуют. Вы не хотите быть рядом, когда этого пулеметчика «накроет» противник.

Никогда не ссорьтесь с человеком, у которого есть оружие. Цена жизни в зоне военных действий становится очень дешевой. Помните об этом.

Эти и другие жутковатые, но при этом дельные советы можно почитать в материале «Новых Известий», а также сохранить себе в закладки.

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