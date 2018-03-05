mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии воспитателя детсада осудили за жестокое обращение с детьми

5 марта 2018, 12:09
Женщине запретили заниматься педагогической деятельностью 2 года и назначили исправительные работы.

В Ишимбае 44-летнего бывшего воспитателя детского сада «Василёк» обвинили по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, соединенное с жестоким обращением», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В декабре 2016 года сотрудница дошкольного учреждения жестоко обращалась с 11 воспитанниками детского сада. Например, во время тихого часа толкнула пятилетнюю девочку, из-за чего та ударилась о спинку кровати. Другого шестилетнего ребенка ударила кулаком по голове. За непослушание надолго запирала детей в умывальной комнате.

Подсудимая не признала вину в совершении преступления. Суд приговорил женщину к 1,5 годам исправительных работ и запретил заниматься педагогической деятельностью в течение двух лет.

Материалы по теме
В Уфе няня пойдет под суд за жестокое избиение младенцаВ Башкирии сняли на видео жестокое избиение школьника арматуройВ Башкирии осудили мачеху за жестокое обращение с падчерицей
#Новости#Злата Зукович#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48