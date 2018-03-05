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Очевидцы: В Уфе приступили к ремонту старого Бельского моста

5 марта 2018, 10:23
На ремонт необходимо до 230 млн руб.

В Уфе приступили к ремонту старого моста через реку Белую. Об этом сообщили очевидцы в группе «БашДТП» и разместили фотографию.

Напомним, что глава администрации Уфы Ирек Ялалов сообщил, что завершить ремонтные работы планируется ко Дню города, который празднуется 12 июня.

Старый мост был построен в 1956 году под две полосы движения. Исследования, которые проводились с 2004 по 2017 годы, показали, что мост находится в неудовлетворительном состоянии. С 25 ноября прошлого года движение по левой полосе моста было закрыто, введено ограничение скорости до 20 км в час, а также запрещено для грузовых автомобилей. В январе этого года из-за низкой температуры воздуха деформационный шов раскрылся до 14,5 см, что привело к частичному разрушению бетонного крепления. Поэтому городские власти были вынуждены совсем закрыть по нему движение.

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#Новости#Ольга Корзик#Город
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