Очевидцы: В Уфе приступили к ремонту старого Бельского моста

Старый мост был построен в 1956 году под две полосы движения. Исследования, которые проводились с 2004 по 2017 годы, показали, что мост находится в неудовлетворительном состоянии. С 25 ноября прошлого года движение по левой полосе моста было закрыто, введено ограничение скорости до 20 км в час, а также запрещено для грузовых автомобилей. В январе этого года из-за низкой температуры воздуха деформационный шов раскрылся до 14,5 см, что привело к частичному разрушению бетонного крепления. Поэтому городские власти были вынуждены совсем закрыть по нему движение.