Тест-драйв: возможен ли хороший спорт-клуб за 4 тысячи рублей в год

В завершение мы с тренером создали индивидуальную программу для меня. Заниматься я буду три раза в неделю - чередовать кардионагрузки и силовые упражнения. Если не лениться, то летом все мои платья и сарафаны будут смотреться на мне по-новому, потому что надевать их я буду уже на другую фигуру. И кстати, оказывается Metro Fitness есть не только рядом с моим домом, но и с рядом моей работой - на ул. Менделеева, 137 - в ТРК "Иремель". А еще новый клуб скоро откроется на ул. Космонавтов, 12. Приятно, что карта клуба дает мне возможность заниматься в любом из этих залов. Кроме этого, "Метро-фитнес" - это федеральная сеть клубов и, будучи в командировке, в Челябинске или Екатеринбурге я могу не прерывать свои тренировки.