Тест-драйв: возможен ли хороший спорт-клуб за 4 тысячи рублей в год

Моя первая реакция на слова о хорошем тренажерном зале в шаговой доступности от дома за такую цену: «Да быть такого не может!». И даже обида слегка затаилась на любимого, подарившего мне клубную карту: «Решил на мне сэкономить!». Но подарок уже был в руках, так что попробовать в любом случае стоило. Тем более, что в легкие платья, открытые топы и юбки наряжаться предстоит совсем скоро, а сытная зима дала о себе знать.
На свою первую тренировку в тренажерный зал Metro Fitness на ул. Гагарина 1/3 я, признаться честно, шла с не самыми веселыми мыслями. Воображение рисовало мрачные стены заброшенного спортзала, который начинающему предпринимателю сдали по льготной аренде. Поэтому, войдя в помещение спортклуба, я, если честно, не поверила своим глазам. Ресепшн ярко-желтого цвета как будто сразу дал мне энергетический заряд и вселил надежду на то, что все может быть совсем иначе, чем я представляла. Приветливая девушка показала мне раздевалку – женскую студию. Удобная, просторная, ничего лишнего.
- В первый раз? – улыбнулась соседка по раздевалке, девушка лет 25-ти, увидя, как я осматриваюсь по сторонам. – Заходи, я уже полгода хожу.
- И как? – настороженно спросила я, ожидая услышать что-то вроде «ну а чего ждать за такие деньги».
- Недостатков не обнаружено, - усмехнулась девушка. – А в талии и бедрах минус 4 сантиметра! Тут еще сауна есть, попробуй потом, тоже классно помогает при похудении.
Шагая к красоте
Переодевшись, я вышла в зал с тренажерами, – большой, с зеркальными стенами и большим панорамным окном. Несколько десятков самых разных тренажеров, половина из которых была свободна. Как выяснилось, пришла я в очень удобное время – в первой половине дня, благо у меня был отпуск. Однако посещать зал я смогу и потом, когда выйду на работу. Metro Fitness работает круглосуточно.
В зале играла динамичная музыка, тренажеры были свободны, но я застыла среди всего этого спортивного великолепия, не зная, с чего начать.
- Здравствуйте! Меня зовут Марсель, - подошел ко мне один из четырех работающих в зале тренеров, молодой человек лет 27. – Вы впервые у нас? Какой результат вы хотели бы получить от тренировок?
- Подготовиться к лету! – скромно улыбнулась я.
- Это хорошая цель, - понимающе улыбнулся в ответ Марсель. - Но для начала я предполагаю вам пройти вводную тренировку. Она одинаковая для всех.
И Марсель подвел меня к беговой дорожке, стоящей прямо у панорамного окна. На улице красиво падал снег. Я встала на тренажер и пошла...как будто туда, в эту снежную красоту.
Каждой форме - по тренажеру
Разминка на велодорожке, как пояснил мне Марсель, это то, с чего начинает каждый. Она нужна для разогрева всего тела перед тренировкой. Пошагав минут 10, я почувствовала, что действительно хочу большего.
Вторым пунктом на пути к красивому телу стал тренажер для спины. В руки мне дали ручку наподобие велосипедного руля. Притягивая его к себе, я должна была поднимать вес, установленный вертикально на тренажере. Марсель дал мне самый маленький вес - 5 кг. Но потянув вес пару раз, я почувствовала - не то! Аппетиты росли! Я попросила вес в 15 или даже 20 килограммов. И, сделав три подхода по 10-15 раз, почувствовала от своей первой тренировки спины настоящее удовлетворение.
Укрепив спину, мы начали поэтапно качать все составляющие тела. Начали с верхней части - с плечей. Марсель предложил мне поднимать гантели. Положение сидя, руки в стороны. Вдох - от себя. Выдох - на себя. Положение сидя, согнутые в локтях руки вверх. Вдох - руки вниз, выход - руки вверх. Повторив каждое упражнение с десяток раз, я почувствовала как от напряжения начали дрожать руки.
- Что поделать, красота не дается просто! - подбодрил меня тренер.
Дальше по плану следовали грудь и пресс. Поднятие корпуса, лежа на тренажере под углом 45-50 градусов тоже далось не просто, но мечты об осиной талии прибавляли упорства. Вверх-вниз, вверх-вниз, и так три подхода по 20 раз! Под конец казалось, что силы покинули меня, и я уже больше ничего не смогу. Я с надеждой посмотрела на тренера: "Может хватит?". Но он был непреклонен.
- С верхней частью закончили, теперь низ, - скомандовал он.
Низ - означал ноги и ягодицы. Марсель посадил меня на тренажер, на котором ногами надо было поднимать вверх тяжеленный валик. И вновь три подхода.
И наконец последний тренажер - для ягодиц. В положении лежа на спине нужно было притягивать к себе ноги с весом. Трудно ли? Да, трудно. Но когда я, выполнив последнее упражнение, встала и услышала, что на сегодня это все, я почувствовала, что в мое тело будто вдохнули новую жизнь! И эта жизнь мне очень понравилась!
В завершение мы с тренером создали индивидуальную программу для меня. Заниматься я буду три раза в неделю - чередовать кардионагрузки и силовые упражнения. Если не лениться, то летом все мои платья и сарафаны будут смотреться на мне по-новому, потому что надевать их я буду уже на другую фигуру. И кстати, оказывается Metro Fitness есть не только рядом с моим домом, но и с рядом моей работой - на ул. Менделеева, 137 - в ТРК "Иремель". А еще новый клуб скоро откроется на ул. Космонавтов, 12. Приятно, что карта клуба дает мне возможность заниматься в любом из этих залов. Кроме этого, "Метро-фитнес" - это федеральная сеть клубов и, будучи в командировке, в Челябинске или Екатеринбурге я могу не прерывать свои тренировки.
И да, моя мечта действительно будет стоить только 4 тысячи рублей в год. И любимый на мне совсем не сэкономил, а наоборот выбрал самый лучший вариант. И хорошее бывает дешево - я убедилась в этом в Metro Fitness!