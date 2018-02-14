Когда маленькое пятнышко принесло большие проблемы в жизнь ребенка

Однако спустя два месяца пятнышко увеличилось в размерах и сделало носик ребенка большим и синим. Диагноз - кавернозно-капиллярная гемангиома кончика носа, или как еще называют это заболевание – «клоунский нос». Ребенку предстояло долгое лечение, под наблюдением врачей, которое к 5 годам позволило незначительно уменьшить в размерах гемангиому.
«Сверстники в садике привыкли к его особенности носа и не дразнят его. А впереди школа и новый коллектив. Детки порой бывают жестокие, и не хотелось бы, чтобы его там дразнили и смеялись; так может образоваться психологическая травма. Сейчас наш шанс – это сделать пластическую операцию носа и навсегда забыть всё, как страшный сон. Так хочется, чтобы наш сын жил полноценной жизнью с нормальным носом», – делится переживаниями мама мальчика.
Косте предстоит хирургическое удаление гемангиомы и реконструктивная риносептопластика. Однако семья мальчика не может позволить себе дорогостоящую операцию, чтобы исправить деформацию лица. Для этого необходимо собрать на лечение значительную сумму – 318 500 рублей.
Благотворительный фонд «Центр гуманитарных программ» при помощи простых и удобных возможностей программы МТС «Подари добро!» собирает необходимую сумму для операции. Абоненты МТС могут помочь Косте, набрав на телефоне *700# и клавишу посыла вызова, выбрав «Центр гуманитарных программ», далее надо следовать подсказкам интерактивного меню, указать при подтверждении запроса имя ребенка. Суммы пожертвований списываются единовременно и полностью с лицевого счета абонента.