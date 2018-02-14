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Когда маленькое пятнышко принесло большие проблемы в жизнь ребенка

14 февраля 2018, 09:37
Пятилетний Костик из Уфы родился с маленьким родимым пятном на самом кончике носа, ничего не предвещало неприятностей, и по словам, врачей на это не стоило обращать внимание.

Однако спустя два месяца пятнышко увеличилось в размерах и сделало носик ребенка большим и синим. Диагноз - кавернозно-капиллярная гемангиома кончика носа, или как еще называют это заболевание – «клоунский нос». Ребенку предстояло долгое лечение, под наблюдением врачей, которое к 5 годам позволило незначительно уменьшить в размерах гемангиому.

«Сверстники в садике привыкли к его особенности носа и не дразнят его. А впереди школа и новый коллектив. Детки порой бывают жестокие, и не хотелось бы, чтобы его там дразнили и смеялись; так может образоваться психологическая травма. Сейчас наш шанс – это сделать пластическую операцию носа и навсегда забыть всё, как страшный сон. Так хочется, чтобы наш сын жил полноценной жизнью с нормальным носом», – делится переживаниями мама мальчика.

Косте предстоит хирургическое удаление гемангиомы и реконструктивная риносептопластика. Однако семья мальчика не может позволить себе дорогостоящую операцию, чтобы исправить деформацию лица. Для этого необходимо собрать на лечение значительную сумму – 318 500 рублей.

Благотворительный фонд «Центр гуманитарных программ» при помощи простых и удобных возможностей программы МТС «Подари добро!» собирает необходимую сумму для операции. Абоненты МТС могут помочь Косте, набрав на телефоне *700# и клавишу посыла вызова, выбрав «Центр гуманитарных программ», далее надо следовать подсказкам интерактивного меню, указать при подтверждении запроса имя ребенка. Суммы пожертвований списываются единовременно и полностью с лицевого счета абонента.

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#Новости#Надежда Валитова#Общество
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