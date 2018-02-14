Когда маленькое пятнышко принесло большие проблемы в жизнь ребенка

«Сверстники в садике привыкли к его особенности носа и не дразнят его. А впереди школа и новый коллектив. Детки порой бывают жестокие, и не хотелось бы, чтобы его там дразнили и смеялись; так может образоваться психологическая травма. Сейчас наш шанс – это сделать пластическую операцию носа и навсегда забыть всё, как страшный сон. Так хочется, чтобы наш сын жил полноценной жизнью с нормальным носом», – делится переживаниями мама мальчика.