МТС и Третьяковская галерея ищут юных художников по всей России

«Мы высоко ценим, что МТС со всей ответственностью подходит к задачам, выходящим за пределы бизнес-интересов, и инвестирует в социальные проекты, имеющие высокую общественную значимость. Сотрудничество с такой крупной технологической компанией позволит нам непрерывно внедрять новые сервисы в сфере культуры и быть в авангарде цифрового движения. При этом мы не боимся идти на эксперименты, и уже вместе делаем смелые шаги. В рамках проекта «Поколение М» с помощью нестандартных инструментов мы будем искать молодые таланты и представим их публике на знаковой и известной всему миру площадке. Активное вовлечение в проект интернет-пользователей даст возможность сделать наши образовательные программы максимально доступными за пределами столицы и в целом популяризировать искусство в регионах России», — рассказала генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.