К 110-летию Зайнаб Биишевой: семейные тайны, жизнь и любовь писательницы

Когда вышла замуж и пошли дети, Зайнаб апай попросила брата прислать Хасафу апай, написала, что не успевает по дому, ведь много работы в комсомоле. Так сестра начала жить с ними. Хасафа апай в детстве переболела оспой и ослепла на один глаз. В 1921-м году она вышла замуж. Как раз это были голодные годы, ее муж поехал искать работу, с собой у него были сухари, из-за них его по дороге убили. Больше она семью не заводила, всю жизнь прожила с сестренкой. Если бы не она, то Зайнаб апай столько всего сделать бы за свою жизнь не успела.