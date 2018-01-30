Толкачев: Закон о волонтерстве снимет проблемы его поддержки в регионах

При заключении договоров могут оговариваться расходы, понесенные волонтером на питание, покупку специальной одежды, оборудования и средств индивидуальной защиты. В договоре также могут быть указаны такие пункты, как предоставление волонтерам помещения во временное пользование, оплату проезда до места назначения и обратно, уплату страховых взносов на добровольное медицинское страхование либо на страхование их жизни или здоровья.